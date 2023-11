Všichni soutěžící se postupně seznamovali a bylo cítit, že si osobnostně někteří zkrátka nesednou. Po příchodu do vily měli hráči k dispozici i alkohol, který tekl doslova proudem, a někteří se hned první večer opili. To ovšem ještě nečekali, že budou muset hned v úvodu hlasovat o tom, kdo jim na první pohled ve vile nesedl.

„Ta Kristýna, co to je? Zná Zoe hodinu a udělala scénu, jak kdyby ji znala celý život. To je katastrofa,“ uvedla divačka. „Ožrala se hned na začátku. To se teda vyznamenala,“ dodala další. „Ta Kristýna se zasekla, nebo to bude její normální projev,“ ptá se divačka s úsměvem.