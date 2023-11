Roland je rozeným vůdcem a do domu vstupuje s pevným přesvědčením, že právě on zvítězí. Mladší ročníky v něm vidí otce, ženy v něm vidí prototyp ideálního manžela a pro ostatní vůdce je rovnocenným partnerem. Působí dojmem spolehlivé a ochranitelské osobnosti a důvěryhodného muže. Sám má ovšem problémy s důvěrou v ženy, protože v nedávné době prošel ve vztahu zklamáním.

Petra může na první pohled působit dojmem svůdnice s poněkud drsnějším způsobem chování. To je ovšem zkreslený pohled. Ve skutečnosti je velice laskavá a milující žena. Jediné, co ji skutečně dokáže rozzlobit, je nepořádek v domácnosti. Je posedlá čistotou a sama přiznává, že tato vlastnost jí může v domě Big Brothera způsobovat potíže. Je vdaná a má dvě děti. Pochází z Vyškova a věnuje se pole dance a cvičení.

Kristýnu pohání touha být oblíbená a milovaná. Ví, že je přitažlivá a umí toho využít. Zároveň je trochu materialistická a nemá problém to přiznat. Její chování občas může působit chaoticky. Ráda by v životě dosáhla něčeho, na co může být pyšná. Vítězství v soutěži je proto pro ni velmi důležité. Za peníze z výhry by si nechala udělat nová prsa, užila si cestování a koupila si vysněné auto. Živí se jako barmanka.