Půvabná barmanka Kristýna nastoupila do domu s velkým sebevědomím, avšak už první večer si proti sobě dokázala poštvat osm lidí. Hlavní příčinou byl alkohol, se kterým to dle reakcí hráčů i diváků doslova přepískla. Dokonce se jí podařilo zamotat hlavu Andrejovi, kterého ale druhý den probudila krutá a již střízlivá realita, kdy se na něj Kristýna sotva podívala.

Diváci s vyhazovem Kristýny spíš souhlasí. Byla to totiž právě ona, kterou nejvíce kritizovali.

„Neměla si to pokazit hned první den s Andrejem. Hodně lidem to očividně bylo proti srsti. Mohla se představit trošku jinak,“ uvedl divák.

„Upřímně, těšila jsem se na tento projekt, ale fakt se nemám na co dívat. Kristýna mohla ještě hezky zahýbat emocemi, jak u kluků, tak i u holek. Tento Big Brother nemá hlavu ani patu. Bohužel,“ napsala divačka

„Ten přímý přenos? Zasekané, nepřehledné, prakticky opět o ničem jako klasické rekapitulační díly. Žádné průběžné výsledky, prostě nic. Až brutálně to smrdí amatérským zpracováním. Ten, kdo dělá producenta této show by se měl stydět. Horší zpracování jsem neviděl nikde ve světě, a to je fakt smutné,“ uvedl jeden z fanoušků reality show, se kterým spousty dalších souhlasí.