Devětadvacetiletá finalistka show Big Brother Zoe teprve loni dokončila proměnu z muže na ženu. Do reality show přišla hlavně proto, aby se lidé dozvěděli, jak to trans lidé mají.

„Po té operaci musím pravidelně dilatovat. Když jsem doma a mám přítele, tak to je v pohodě. Ale tím, že spolu nejsme, tak to musím udržovat, aby se mi to dole nestáhlo. Je to věc, která k tomu patří. Nemám se za co stydět.“ vysvětlila Zoe.

„Musela jsem to po operaci dělat čtyřikrát denně, teď to je jednou za dva dny. Chci to říct všem otevřeně, aby si nemysleli, že mám úlevy od produkce,“ vysvětlila s tím, že to není nic, co by si užívala.