V reality show Big Brother to vypadalo na lásku mezi Katrin a Tarikem, avšak právě Karin se rozhodla tento vztah ukončit. Původně si myslela, že to Tarik nevydýchá, ale nakonec byla ona tou, kdo sotva lapal v pláči po dechu.

„Celý večer mě hráči probírali, že na tebe hraju taktiku, takže to tímto ukončuji. Budu velmi ráda, pokud se uvidíme venku. Cesty se rozdělují. Příští týden bys na to mohl doplatit, že jsi hrál taktiku. Myslí si tady, že tě využívám a mé pocity nejsou reálné. Naše cesty se musí rozdělit,“ oznámila Katrin Tarikovi.

Hráči jsou na pochybách zejména kvůli tomu, že Katrin své emoce drží na vlásku. A v posledních dnech nebyl díl, kde by neměla hysterickou nebo uplakanou scénu. Z Katrin je dokonce zmatená i Tarikova máma. A to tak moc, že přijela do domu Big Brothera a ve zpovědnici si s Katrin určité věci vyříkala.

„Můžete spolu být, nebo ne. Na všem záleží, až spolu vypadnete. V reálném životě je každý svůj. Ty ho neznáš, on je hodný, poctivý. Nevím, co si mám o tobě myslet. Jediné, co k tobě cítím, je, že je mi tě líto. Ty jsi asi nezažila lásku a dětství jako Tarik. On taky dělal blbosti a šel hlavou po všem, vždycky ale věděl, že má pevný domov, kam se může vrátit. Nekopej kolem sebe, nekopej,“ uvedla Tarikova máma, které Katrin odsekla se slovy, že řeší i názory lidí venku.

„Ty nevíš, co si lidi myslí a jak to mají. Kdybys pro něj nebyla dobrá, tak samozřejmě nechci, aby s tebou byl, protože nepotřebuju mít doma hysterii a nějaké takové věci. Já tě vlastně neznám, kdo ty vlastně jsi. První den jsi byla vysmátá a plná elánu a pak se z tebe stalo tohle. Já nevím, ani nechci číst ty komentáře, ale občas se mi nelíbí, co děláš a jak ho navádíš, protože podle mě ho má Roland rád,“ narazila Tarikova máma na velkou a vulgární hádku s Rolandem, proti kterému se Katrin pokusila Tarika poštvat.