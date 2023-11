Jednou z jejích největších můr bylo, že by měla vypadnout jako první. To se moderátorce rádia Expres FM Báře Hacsi (37) naštěstí nestalo a ve vile Big Brothera „přežila“ i druhé vyřazování. Před odjezdem se zmínila, že nejvíce jí bude chybět její přítelkyně Jitka, se kterou jí nebude umožněn žádný kontakt. Do vily si totiž soutěžící nesměli vzít telefony, tablety ani jinou elektroniku.

Na dotaz, do čeho by Bára případně investovala 2,5milionovou výhru, odpověděla jednoznačně: „Snažíme se s Jíťou o dítě, ale nedaří se nám to. U nás reprodukční kliniky lesbickým ženám oplodnění neumožňují, tak předpokládám, že za tímto účelem vycestujeme někam do zahraničí. Mám kamarádky, které kvůli tomu jezdily do Dánska,“ vysvětlila Bára s tím, že pokud by se její přítelkyni podařilo otěhotnět, znamenalo by to i další výdaje včetně stěhování do většího bytu.