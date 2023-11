„Začalo to asi při mém narození, mám to celý život. Moje vlastní matka mě chtěla zabít, mám extrémně pokaženou psychiku a je to i důvod, proč nechci mít děti, protože se toho strašně bojím. A nedokážu to vysvětlit žádnému partnerovi, protože mu nechci ten příběh říct, aby si nemyslel, že jsem je*nutá. Je to dvanáct let, co (matka) někde je a neviděla jsem ji,“ prozradila Katrin s tím, že ani v otci nenašla rodičovskou oporu.