Produkce se snažila udělat maximum pro to, aby jejich Vánoce byly pohodové, a tak pány postavila do týmu smolaře Vojty Kotka (35). Dámy pak vedl ctižádostivý Jakub Prachař (40). Za normálních okolností by nic jiného než výhru nepřipustil. Tentokrát by ale pro něj případné vítězství mělo negativní dopad v osobním životě.