„Asi jste si všimli, že už nejsme v éteru. Ač nám Evropa 2 pořád drží flek, čehož si kurde strašně vážíme, zatím nemáme v plánu se vracet. Po těch sedmi krásnejch letech jsme si uvědomily, že už jsme vám řekly všechno, co jsme chtěly, a že je dobrý umět včas skončit. Ať nehloubíme dno víc, než je třeba. A že my ho hloubit umíme,“ prohlásily holky na sociálních sítích.

Není divu, že se začalo hojně spekulovat o tom, že konec vtipného tria není jen tak. „Dalo se to čekat, vzhledem k tomu, že se spolu Nikol a Veronika nebaví. Teď už zbylo jen ,ždímání‘ merche,“ zaznělo v komentářích pod společným prohlášením. Leitgeb a Arichteva se podle Blesku měly rozkmotřit kvůli rozdílným názorům na výchovu dětí.

Samotná Arichteva hádky nepopřela, ale zároveň je nepovažuje za nic dramatického. „Ano, občas se s holkama pohádáme, určitě to není jen s Nikčou, je to i s Marťou, ale pak se zase udobříme,“ popírá, že by za ukončení pořadu mohlo něco fatálního.