Big Brothera opustil další hráč. A to Roland, který byl na první pohled sympatický hráč. To se ale v očích některých diváků, ale i soutěžících otočilo.

Největší paseku nadělal v době, kdy byl vulgární na Katrin, která mu lhala do očí. A to nejen jednou. A právě tento moment, kdy jí dokonce vynadal, že je p*ča, jeho spolubydlící nevydýchali a nominovali ho na odchod z domu Big Brothera.

Dle Zoe se neumí chovat k ženám. Také Ella jeho chování odsoudila, stejně jako Petra. Katrin pak prohlásila, že měl perverzní a nechutné narážky. A právě tahle situace ho stála místo a diváci ho vyřadili.

Spousty z nich se ale aktuálně v diskusích velmi bouří. Nejen že by chtěli vyrazit Terezu, ale také jsou znechucení Katrin.

„Roland řekne jedno sprosté slovo, za které se ještě hned omluví, a všichni z něj udělají, že nemá úctu k ženám. Ano, občas řekne něco, co je třeba moc, ale proti Katrin je to jen slabý odvar. Vy nevidíte, jak se chová? Lže, je šílená, nonstop mění názor. Každému se vysmívá a vždycky jí to projde,“ uvedla divačka, se kterou spousty souhlasí.

To opravdu vypadl Roland za své sprosté vystoupení proti Katrin, která mu doslova lhala do očí? Samozřejmě ho neomlouvám, ale oproti tomu, co předvádí Katrin, je to úplné nic. Pochopím, že chcete udržet falešného člověka, aby byla nějaká show, ale uvědomuje si tu někdo, že Katrin řekla, že Tarik není vůbec její typ, a najednou je to životní láska a říká, že jim to bude fungovat na 100 %? Už jenom kvůli Tarikovi byste ji měli vyhodit,“ napsala další.

Spousty diváků se také opřelo do produkce show a střihu jednotlivých výstupů:

„Je krásný sledovat, jak správným sestřihem dokážete vždy vystěhovat, koho chcete. Lidi si myslí, že to ovlivňují oni, a jsou všichni spokojení. Samozřejmě vyhraje někdo jako Zoe, Bára nebo Vítek, aby se splnil současný udávaný směr. Bravo,“ uvedl divák.