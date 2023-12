Reality show Big Brother se bude natáčet i přes vánoční svátky, což bude dle moderátora Míry Hejdy (40) nejen pro soutěžící možná největší oříšek.

„Ve štábu tomu říkáme, že jsme taková Big Brother vánoční rodina. Jsme si vlastně tak souzeni na dva a půl měsíce. Show se točí do poloviny ledna. Skutečně to jede přes Vánoce i Silvestra, což si myslím, že bude pro soutěžící nejtěžší. V té době tam budou opravdu dlouho, začne to být náročné a podle mě se i ta dějová linka extrémně prohloubí. V tomto je to naplánované geniálně, protože není větší test než odloučení přes tyhle svátky,“ prozradil Míra Hejda Super.cz s tím, že on sám má od televize určitou úlevu a několikrát se bude vracet do Česka. A to nejen kvůli vánočním svátkům.

„Tím, že mám malého syna, tak jsme to řešili ještě před úplným startem. Bavili jsme se, že to pro mě není reálné, a to nejen co se týká pracovních závazků, vedení firem, co dělám v běžném, denním životě. Domluvili jsme se tak na variantě, abych se mohl někdy v průběhu show několikrát vrátit za rodinou. Nebo ta může přijet za mnou, ale spíš to bude tak, že se já budu vracet. Budu v Bulharsku spoustu času, ale mám tyhle možnosti. Co vám ale budu, je to náročné. Volám si s rodinou každý den, hrajeme spolu online hry. Nějak to jde, ale je to náročné,“ svěřil se moderátor.

Za celou show stojí nejen český štáb, ale také bulharský. I proto musí být nastolená určitá pravidla, aby byl s výsledkem spokojený český divák. S určitými věcmi nebyl v minulosti úplně spokojený Ondřej Novotný, který moderoval Survivora v Dominikánské republice. Jak se k celé věci staví Míra Hejda a český štáb?