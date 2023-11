Například když jednou jely s Libuší Šafránkovou na natáčení do NDR vlakem, na hranicích do něj vstoupil hygienik, celý v bílém, na zádech měl kanystr, v ruce sprchu a mlčky je obě postříkal dezinfekčním roztokem. Až později se obě dozvěděly, že v zoo ve Dvoře Králové se vyskytla kulhavka a slintavka a Němci zřejmě dezinfikovali všechny Čechy přijíždějící po železnici, aby to k nim nezavlekli. Žádný ohled na „těhulku“ nebrali.