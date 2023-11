Laycee Steele pracovala jako zdravotní sestra, když jí lékaři přišli na nezhoubné výrůstky na těle. Po zaplacení lékařských výdajů, na které si musela půjčit, se ale dostala do finančních problémů. Aby si pomohla, rozhodla se prodávat sexy fotky. A vyplatilo se.

Dneska vydělává rodačka z Iowy stejnou částku měsíčně. „Upřímně, je to šílené, jak se to vyvinulo,“ svěřila svým fanouškům na Instagramu.

„Když jsem onemocněla, myslela jsem, že přijdu o všechno. Nikdy by mě nenapadlo, že budu žít tak, jak žiji dnes,“ dodala s tím, že dnes nejraději utrácí za značkové oblečení.

Ačkoliv je v balíku, partnera by prý rozhodně neživila. „Nevadilo by mi s někým žít, ale nebudu mu platit jídlo nebo dovolené,“ tvrdí neoblomně.

Díky práci hodně cestuje, zavedla ji například i k protinožcům, a tak nemá na vztahy čas. „Mohla bych být jen s někým, kdo má čas a kapacitu na cestování. Někdy vyrážím i dvakrát do měsíce,“ dodala s tím, že být single je mnohem jednodušší, ale do budoucna by se nebránila založení rodiny.