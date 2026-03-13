Článek
Modelka s údajně největšími rty v Británii si nechala rozpustit výplně z tváří a čelisti a ukázala skoro přirozenou tvář. Tu teď zdobí už jen obří ústa, kterých se ale nejspíš jen tak nevzdá.
Láskou k plastikám a umělému vzhledu se osmadvacetiletá Sofia Lips netají. Do své proměny vrazila přes 14 milionů korun a nezastavilo ji ani to, když po zpackané plastice prsou v Turecku málem zemřela.
Pumpování rtů si sice ani po tomto incidentu nerozmyslela, ale přestalo se jí líbit, jak vypadá její obličej. Po deseti letech si nechala rozpustit výplně ve tvářích a čelisti.
„Musela jsem změnit moje Face ID, protože jsem nedokázala odemknout telefon. Už mě nepoznával,“ popsala bod zlomu pro NeedToKnow Sofia.
Ostré hrany v jejím obličeji jsou nyní fuč a na první pohled je vidět, že jí rozhodnutí prospělo. Modelka se ale hned nechala slyšet, že si tváře nechá nejspíš znovu vyplnit, jen ne tak drasticky.
Proces rozpuštění výplní ji vyšel na téměř 57 tisíc korun a za svůj nový, přirozenější vzhled se prý obyvatelka Manchesteru stydí.
„Byla jsem tak zvyklá na svůj hranatý obličej, tohle je pro mě velký nezvyk,“ postěžovala si.
Rty ale zůstávají napumpované v jejich extrémní velikosti. Jsou tak obří, že Sofia spotřebuje tubičku vazelíny denně, což ji stojí 141 tisíc měsíčně, jak tvrdí, a pití bez brčka je pro ni nemyslitelné.
Raději se proto vyhýbá konzumaci jídla a nápojů na veřejnosti, protože si ji lidé fotí nebo točí, jak s tím zápasí.
Obecně, co se týče pozornosti, té se jí dostává poměrně dost. Ale ne vždy v dobrém slova smyslu. Lidé se jí často posmívají.
„Co si myslí druzí, do toho mi nic není. Těžím ze svého vzhledu peníze, tak proč by mě to mělo zajímat?“ dodala na závěr dívka s poprsím velikosti GG, které plánuje v dohledné době zvětšit.