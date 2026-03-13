Článek
Denisa Pfauserová šla s kůží na trh. Ukázala snímek, který by na Instagramu většina žen buď nezveřejnila, nebo vyretušovala tak, že by se snímek zcela změnil. Herečka se ale rozhodla, že ukáže realitu.
„Když jsem viděla tuhle fotku, říkám si: já mám celulitidu jak hovado. Jako jasně, u toho vodopádu bylo i extrémně nelichotivé světlo, díky kterému to víc vylezlo, ale vymlouvat se na to úplně nemůžu,“ napsala k fotce Denisa.
„Řekla jsem si, že to musím hned smazat, to nesmí nikdo vidět. A pak si říkám… ho*no, ho*no, slavný soude! Jen ať to každej vidí! Takhle totiž doopravdy vypadá zdravé ženské tělo, i když nám svět se sociálními sítěmi v čele snaží vnutit, že to tak není,“ říká otevřeně herečka.
Denisa pravidelně sdílí otevřeně své soukromí a život s partnerem a dcerou. A bez jakéhokoli filtru. Zdůraznila, že má celulitidu 90 procent žen a není se za co stydět.
„Každý den koukám, jak vedle mě roste to malé stvoření, které mě neustále pozoruje a napodobuje všechno, co vidí. A já nechci, aby vidělo mámu, která se stydí za to, jak vypadá. Chci, abych jí předala to, jak se mám ráda takovou, jaká jsem, že je v pořádku, jak vypadám, i když mám pár kilo navíc, místo zadku pomeranč nebo každý prso jiný. Jednou se takhle na sebe bude dívat ona a každá máma si určitě přeje, aby její dítě bylo samo se sebou spokojené. Tak pojďme tenhle řetězec střihnout a začít u sebe,“ dodala Denisa.