Článek
Není pochyb o tom, že Natálie Jirásková (21) zdědila krásu po své mamince, moderátorce a modelce Ivě Kubelkové (48). Blondýnka si je toho plně vědoma a často posílá žhavé pozdravy svým fanouškům. Nyní se vyfotila opět v posteli.
Tentokrát ale snímky ještě více okořenila tím, že je nechala pouze v černobílé podobě. Mají v sobě tak daleko větší sexappeal. A prostor pro fantazii nechala skutečně veliký, protože k fotkám přidala jen komentář v podobě černého srdíčka.
„Jste neskutečně sexy,“ napsal první z obdivovatelů a další komentáře se začaly valit jako voda z protržené hráze. „Preciosa,“ napsal jí pro změnu španělsky (v překladu nádherná, pozn. redakce) další lichotník.
Nápadníci mají ale smůlu. Po rozchodu se zpěvákem Adamem Mišíkem (28) byla Natálka nějaký čas sama, to už ale neplatí. Zalovila totiž ve vlnách hokejistů. Randí s hokejistou Dalimilem Mikyskou, který hraje v extraligovém klubu v Karlových Varech.