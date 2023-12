Modelka Paige British si libuje v plastikách. Především její obří poprsí je opravdu nepřehlédnutelné. Paige tvrdí, že na ni kvůli tomu ostatní ženy žárlí, ale jí to vrásky nedělá, naopak. Čím víc lidé zírají, tím lépe. A je jí úplně jedno, co si hateři myslí.

Modelka z britského Cheshire musela na poslední zvětšení letět do Los Angeles. A od té doby, co se vrátila, ji prý ostatní ženy jenom odsuzují. Paige si myslí, že je to závist.