Orylan z Houstonu v Texasu začala s modifikací svého těla ve 14 letech. O dekádu později je absolutně k nepoznání a většinu jejího těla pokrývá tetování. A kdyby jen to. Ve svém koníčku hodlá pokračovat, přestože jí většina lidí říká, že vypadala lépe před proměnou.

Byla něžnou blondýnkou, teď Orylan přezdívají démon. Do démonického vzhledu rozhodně nemá daleko. Do modifikace vrazila už přes milion korun a podstoupila mimo jiné zvětšení poprsí, liposukci, výměnu zubů nebo split jazyka. Potetovat si nechala i bulvy.

Její neobvyklý vzhled rozhodně budí zájem. „Někteří automaticky předpokládají, že jsem zlá, ale to není pravda ani v nejmenším,“ nechala se slyšet s tím, že je stále něžná duše, která si nechává tetovat motýlky a růže.

S tetováním a úpravami těla prý zdaleka nekončí, a to i přesto, že ji online hodně nadávají. „Rádi se schovávají za klávesnice a hejtují mě, protože jsou sami nešťastní, ale mně to nevadí, protože já sama jsem spokojená, a o to jde,“ nechala se slyšet na adresu trollů.