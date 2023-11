To, co lékař během jejího dospívání vyhodnotil jako „pouhou pubertu“ se ukázalo být vzácným syndromem, o němž mnohdy nikdy neslyšeli ani samotní lékaři. Příběh Angličanky Beccy Butcher má ovšem šťastné pokračování, jelikož mladá žena, které začalo růst pouze jedno prso, nepropadla depresím, ale svou odlišnost se naučila vnímat pozitivně, a navíc se aktivně zasazuje o to, aby se neznámý syndrom dostal do povědomí lidí a ona mohla být inspirací pro ostatní.

„Tento vzácný syndrom postihl můj levý prsní sval, což znamená, že se nevyvinul správně a je deformovaný. Polandův syndrom může ovlivnit pacienty mnoha způsoby, u mě se projevil pouze na prsním svalu,“ doplnila Becca s tím, že až do osmnácti let její stav lékaři nebrali vážně. „I teď se přistihnu, že vzdělávám lékaře o svém stavu, protože je to tak vzácné, že o tom většina z nich nikdy neslyšela. Doufám, že se to v budoucnu změní k lepšímu,“ věří dnes šestadvacetiletá žena, která prý nikdy nepociťovala, že by měla kvůli důsledkům syndromu problém najít si partnera. Momentálně je zasnoubená a těší se na svatbu.