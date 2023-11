Dvaadvacetiletá Hannah Hutson tvrdí, že by zvládla být do konce života bez sexu. Už dva roky prý nesouložila a učinila zásadní objev. Celibát jí prý nesmírně prospěl a označila ho za nejlepší věc, kterou v životě udělala.

Rodačka z Colorada sekla se sexem poté, co si uvědomila, že ho má jen k uznání od mužů. Chtěla je hlavně uspokojit, ale teď se zaměřuje na vlastní potěšení a s pomocí masturbace se „uzdravila“, tvrdí.

„Hodně mě to posílilo. Dříve jsem se cítila milovaná jenom během sexu. Na své cestě jsem se naučila napojit na své tělo a dát průchod své sexualitě. Je to posilující,“ přiznala veřejně Hannah.

Po bolestivém rozchodu střídala sexuální partnery jako ponožky, ale nakonec si uvědomila, že ji to zraňovalo. Během lockdownu v roce 2020 se nastěhovala zpátky ke své matce a rozhodla se využít čas k práci na sebelásce. A tak začal její celibát.

„Moje duševní zdraví se nesmírně zlepšilo. Víc si sama sebe vážím. Je to to nejlepší, co jsem kdy udělala,“ popsala své pro někoho možná drastické rozhodnutí.