Veronica Rose bývala zdravotní sestrou, avšak nevydělávala tolik, kolik by si představovala. Začala proto s brigádou, a sice prodejem svých obnažených snímků. Kolegyně z nemocnice ji kvůli tomu dokonce začaly šikanovat, ale Veroničina pomsta byla sladká. Vydělává totiž nyní desetkrát víc než ve zdravotnictví.

Sexy modelka tvrdí, že svou práci milovala, ale jak už to bývá, v nemocnici pracovala dlouhé směny za minimální mzdu. A tak se rozhodla, že zpeněží své sexy snímky. To ale netušila, že jí to navždy změní život.