Je tu nový, v pořadí už čtvrtý díl pořadu Agáta a Vincent: Taky názor. Do koho se slavní sourozenci budou navážet tentokrát? Jako vždy hlavně do sebe navzájem, ale i do Jaromíra Soukupa, Karlose Vémoly či ShopaholicAdel.

Expřítel Agáty Hanychové (38), mediální magnát Jaromír Soukup, se chystá zápasit pod hlavičkou organizace Clash of the Stars. A zatímco Vincent to „vzhledem k jeho pokročilému věku“ označuje za hrdinský čin, Agáta rozhodnutí otce své dcery Rozárky považuje spíše za ostudu. Kam by ho raději poslala?

Vincent konečně kápnul božskou ohledně své přítelkyně, která dělá Agátě asistentku. Promluvil o začátcích jejich vztahu i o tom, kdo ze sourozenců ji znal dříve. A co si o ní myslí Agáta?

Společností rezonuje i téma tygřice, kterou úřady odebraly Karlosi Vémolovi (38). Po tom, co na něj prý jeho žena Lela práskla Agátě, která se tím v našem pořadu pochlubila, snad ani není divu…

Agáta promluvila také o tom, jaký nejdražší dárek dostala na rande. Zájem o ni totiž kdysi měl i miliardář Boris Kollár!