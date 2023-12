Moderátorské duo Aleš Háma a Ondřej Sokol si totiž se Soukupem vyřídilo účty z loňského roku, kdy si je po odvysílání pořadu vzal Soukup drsně do úst a pozurážel je. Vrátili mu to i s úroky, třeba tím, že mu do hlediště vzkázali, že je hezké prodat firmu, aby si mohl koupit dva lístky na galavečer.

Ještě před samotným zahájením večera došlo k incidentu, kdy Jana Bendiga jistý mladík posypal moukou a měl rasistické narážky. Později se mu veřejně omluvil, začalo se ale spekulovat, že scéna byla nahraná (Bendig to vyvrátil). A myslí si to i Agáta s Vincentem. „Jestli to bylo nahraný a praskne to, tak to jseš v pr*eli,“ vzkázala Honzovi Agáta, která doufá, že to tak není. „Honzu mám hrozně ráda,“ řekla.