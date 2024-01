Přesně týden po své svatbě zamířili do studia Superchatu Agáta Hanychová (38) s novomanželem, otcem svého nejstaršího syna Kryšpína, Miroslavem Dopitou (39). Svatba měla být už o pár dní dříve, ale termín přehodili kvůli státnímu smutku.

„Nebylo by vhodné, abychom juchali na svatbě, a nakonec jsem ráda, že to nebylo 23., ale 29. prosince, protože se nás sešlo mnohem víc. Původně nás mělo být jen osm, nakonec se sešlo dvacet lidí,“ vysvětlila v Superchatu Agáta, která nemá v plánování a přehazování termínu svatby na poslední chvíli problém.

„Stačilo vzít telefon a za dvanáct minut bylo všechno vyřízené. Jen jsem zapomněla prodloužit termín v půjčovně svatebních šatů, takže mi ráno v den svatby volali, že bych je měla vrátit,“ vyprávěla.

Agátu vedl k oltáři syn Kryšpín, její táta se prý nezlobil. „Říkal, že už mi jednou štěstí nepřinesl, tak je lepší, když mě nepovede,“ vzpomněla si na svatbu v kostele s prvním manželem Jakubem Prachařem, kterého si brala hned dvakrát a také se to neřešilo zrovna dlouho dopředu.

Na to, že by se Agáta s Mirkem po letech vzali, sázel jen málokdo. A ten, kdo ano, pořádně si díky kurzu 1:333 namastil kapsu. Teď se pro změnu sází na to, zda jim manželství vydrží anebo jestli si pořídí miminko. „Ani jedno neplánujeme, ale co se týče dětí, je to u nás ještě horší než se svatbou. Ale Róza je ještě malinká, nechodí. Dneska jsem spala hodinu a půl a energii na další těhotenství a miminko nemám. Leda by ho odnosil Míra. Uvidíme,“ smála se Agáta.

Hanychová prý po Dopitovi koukala už jako teenagerka. „Mně bylo dvanáct, jemu patnáct, byl skejťák a koukaly po něm všechny holky ve škole. On si mě ale vůbec nevšímal. Prolomilo se to až o dost později. Sbalila jsem ho v Kozičce,“ prozradila, že místem, kde přeskočila jiskra, byl oblíbený pražský bar, kam chodilo hodně sportovců včetně Mirka, který hrával americký fotbal. Tam se prý i poprvé políbili. Jako výročí to ale neslaví. „Místo toho slavíme narozeniny našeho společného syna,“ vysvětlila modelka.

Mirek poprvé Agátu požádal o ruku těsně před Kryšpínovým narozením. „Ale byli jsme hrozně mladí a myslím, že jsme to ani jeden nechtěli. Hlavně mě požádal, když jsem byla v devátém měsíci těhotenství a ani já, blázen, bych se s takovým bachorem fakt nevdávala,“ míní Agáta. Už ani nemá první zásnubní prsten, který od Mirka dostala. „V době, když jsme se rozcházeli s Jakubem Prachařem, mi doma vykradli sejf a zásnubní prsten ukradli spolu s dalšími šperky,“ řekla.

Když už jsme zmínili svatbu s Jakubem, tehdy Agáta vůbec neřešila takové věci, jako je předsvatební smlouva. S Mirkem ji před svatbou podepsali. „Oba jsme se shodli, že je lepší ji mít. Že se sice vezmeme, ale jinak se naše životy rozdělí. Každému zůstane to, s čím do manželství přišel. Měla by to udělat každá žena i muž,“ radí Agáta.