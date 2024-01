„Byly to desítky tiketů v různých kurzech podle toho, jak se kurz v čase měnil. Ale jeden člověk dokázal trefit za tisícovku kurz 333, takže se docela napakoval. 333 tisíc je tak nejvyšší výhra na jednom tiketu. Tak uvidíme, co nám budou hrát na Agátu dalšího,“ doplnil pro Super.cz Roman Kovařík, bookmaker Fortuny.

Ani po svatbě Agáta nenechává sázkaře chladnými. Kdo by si ale myslel, že nejvíce se aktuálně sází na to, že influencerka bude mít s Mirkem další dítě, je na omylu. „Novomanžele to patrně nepotěší, ale jasně preferovanou variantou je dnes (ve středu 3.1. - pozn.) u našich sázkařů varianta rozvod,“ dodal mluvčí společnosti.