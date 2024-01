Žilková je ráda, že se Agáta vdala za Mirka Dopitu. „Všichni se snažíme vychovávat děti, co nejlépe to jde. Někdy ten život zacvičí s námi i dětmi, jak si nepřejeme. Je to cvičení osudu, života. Je důležité to přežít, vydržet a najít řešení, které vždy někdo odnese, ale nejlépe nejméně členů rodiny. Já jsem moc ráda, že se Agátka vdala za Mirka, je to bezvadnej kluk. Nikdo tohle neplánoval, nikdo to nechtěl. Agátka chtěla být s Jaromírem, prostě to nevyšlo a je potřeba jít dál,“ dodala Žilková.