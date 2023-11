Minulost má sice vlastnost, že se ráda vrací, my jsme se ale rozhodli, že jí ještě více pomůžeme. V dalším díle pořadu Flashback, kterým vás provází moderátor Ondřej Kočí, jsme se zaměřili na to, jaké kauzy otřásaly českým showbyznysem v listopadu 2013, tedy před deseti lety.

„Chápu, že si média myslí, že nám buď došly peníze, anebo máme krizi ve vztahu a vlastně spolu vůbec bydlet nechceme. Ale všechno je to hlavně otázka administrativy. Vyběhat všechna povolení a vyřešit námitky sousedů, to bylo peklo. Navíc jsem to zdržela i já sama, když jsem dvakrát změnila projekt. Ale příští týden už opravdu začneme stavět a do roka a do dne snad budeme bydlet,“ doufala před deseti lety Dara během rozhovoru pro Super.cz.