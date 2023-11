Je to až neuvěřitelné, ale už je to přes pět let, co Lucie Vondráčková (43) a Tomáš Plekanec (41) oznámili rozchod. Jejich rozvod se následně táhl další měsíce, a právě na začátku listopadu se poprvé dnes již exmanželé začali k tématu vyjadřovat do médií. Vzájemně se osočovali z ledasčeho, aby nakonec zakopali válečnou sekeru a rozvod dotáhli v klidu. A jak je to dnes? Lucie Vondráčková vystřídala několik partnerů, až nakonec našla štěstí v náručí zápasníka MMA Zdeňka Polívky, se kterým žije. Tomáš Plekanec je šťastně ženatý s tenistkou Lucíí Šafářovou (36).