Psal se leden 2017 a Agáta Hanychová (38), tehdy Prachařová oznámila společně se svým tehdejším mužem Jakubem Prachařem (40), že čekají potomka. „Je to pravda, ale je to tak čerstvé, že nechci, aby se o tom mluvilo,“ potvrdila tehdy svůj požehnaný stav Agáta Super.cz. Dnes už víme, jak to dopadlo. Narodila se jim dcera Mia, manželství ale nevydrželo. Jakub je šťastný po boku herečky Sáry Sandevy , Agáta si udělala dítě s Jaromírem Soukupem (54) a v závěru minulého roku se provdala za Mirka Dopitu (39), se kterým má syna Kryšpína.

Ve stejném období bylo také pořádně živo u Vlaďky Erbové (42). Ta se po rozvodu s Tomášem Řepkou (50) poprvé objevila po boku nového chlapa. Nebyl jím nikdo jiný než hokejista Michal Gulaši (37). Podívaná to byla o to větší, protože modelka žije v Brně a na pražské párty vyráží jen výjimečně. A jak to celé dopadlo? Vztah Michala a Vlaďky také nevydržel. Pár oznámil rozchod v roce 2019. Michal příliš dlouho nesmutnil. Do roka se totiž stal otcem s jinou partnerkou.