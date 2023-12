Ačkoliv podle tradice chodí spolu s Mikulášem anděl a čert o den dříve, je právě dnešek stvořený k sexu, který bude netradiční, pořádně divoký a vybízet ke kostýmu. Váš partner se promění v pořádného divocha, který vám ukáže, jaká je v posteli jeho pravá tvář. A může být i opravdu drsná, připravte se na to!

Beran se dnes promění v pořádného čerta. Kromě toho, že si pro vás připraví opožděnou mikulášskou nadílku, uvidíte, co je váš partner zač. Připravte se na sex, který jste ještě nikdy nezažili.

Býk sice miluje pohodlí a komfort, dnes však ukáže něco jiného. Jeho dravost se v posteli projeví v plné parádě a můžete se těšit na to, že vzrušení z vás bude sálat ještě druhý den po aktu. Sex bude opravdu vydatný a intenzivní.

Pokud máte doma partnera ve znamení Blíženců, promění se vám v jemného andílka. Romantický večer začne krásnou večeří, která bude pokračovat horkou koupelí a erotickou masáží. Už během té dosáhnete svého vrcholu. To ale nebude vše. Poté se připravte na krásné a jemné postelové hrátky, které si budete chtít zopakovat.

Ačkoliv by se o Rakovi dalo říct, že neustále couvá dozadu a neumí se k ničemu odhodlat, dnes vám ukáže pravý opak. Uvidíte v něm toho drsného čerta, který si to s vámi rozdá všude, kde to půjde. A je mu úplně jedno, zda vás přitom někdo nachytá.