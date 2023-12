Christy Love pracuje jako duchovní po boku svého manžela, pastora. Společně založili vlastní církev. Má ale ještě jednu práci. O trochu peprnější. Je hvězdou filmů pro dospělé.

Christy tvrdí, že její sexualita není v rozporu s vírou. V minulosti by se za to prý styděla, ale dnes už ne. Když ji přátelé z kostela, kam chodila, odsoudili, Christy se zhroutila. Podlomená byla tehdy i její víra, ale nakonec se rozhodla, že si založí vlastní církev.

Nazvala ji „od hříšníků pro hříšníky“ a je v ní vítán každý. „Skrývala jsem to, styděla se a hodně plakala,“ popsala svou práci v porno průmyslu. „Ale řekla jsem si, že se prostě vykašlu na to, co si lidi myslí,“ dodala s tím, že se jí ulevilo.

„Miluji, co dělám, ale zároveň miluji Ježíše,“ přiznala Christy, jež se nehodlá vzdát víry ani práce v porno branži.

Christy vyrostla v konzervativní rodině. Maminka korejského původu byla sice milující, ale velmi striktní. Otec pracoval jako křesťanský duchovní. Své rodiče popisuje jako báječné, ale drželi ji prý dost zkrátka.

„Pro Asiaty je hodně důležité, jak vaše rodina vypadá navenek, co si o vás lidé myslí. Takže jsem nemohla být sama sebou. Nesměla jsem nic pokazit, abych nezhatila jejich očekávání. Chodila jsem jen do školy, do kostela a domů,“ popsala v podcastu Skinfluencer Success.

Na dětství vzpomíná Christy moc ráda, díky rodičům našla víru. Láska k rodičům ji ale vždy brzdila. Cítila, že musí být dokonalá, aby je nezklamala.

Za svého manžela Stephena Delu Cruze je vdaná 14 let. Oba jsou silně věřící. Vystudovali náboženství, ale pak jim začaly docházet peníze, což Christy dovedlo až k obnažování před webkamerou za peníze.

Manžel ji v tom podpořil, lidé z jejich komunity ale tak chápaví nebyli. V kostele už pár nebyl vítán. „Bylo to poprvé, co jsem pomýšlela na sebevraždu,“ šokovala brunetka. „Bylo to příšerné období, ale nikdy jsme neztratili naši víru. Začali jsme chodit do jiného kostela.“

Protože ale s předváděním online nepřestala, zanedlouho je i tam zavrhli, a tak se na nějakou dobu uchýlili k modlitbám v soukromí.

Nakonec otevřeli vlastní kostel v San Diegu. Fyzicky se bohoslužeb účastní menší počet věřících, ale 4000-7000 se připojuje online každou neděli.

„Prostě jsme si řekli, že založíme církev pro lidi, kteří nejsou vítáni v kostele. Pro každého, koho církev zavrhla. Nikoho nesoudíme, celá naše komunita ví, že máme otevřené manželství a pořád se věnuji pornu. Nikdo s tím nemá problém,“ popsala.