S Agátou Hanychovou (38)jsme se tentokrát potkali na křtu nové knihy Haliny Pawlowské (68) Rande. Téma rozhovoru bylo tím pádem jasné. Vydařených schůzek měla Agáta pomálu. Nejraději vlastně vzpomíná na tu úplně první, když jí bylo třináct.

„Halina mi říkala, že když si její knížku přečtu, tak možná potkám toho pravého,“ řekla Super.cz Agáta, která zavzpomínala na svoje první rande. „Bylo s Petrem Peťovským, který mi přinesl jako dárek křečka. Bylo mi třináct a měla jsem z toho velký zážitek. Vlastně to byl jediný dárek, který jsem na rande dostala. Pak už jsem dávala dárky spíš já, kupuju dárky ráda a neumím je přijímat, tak to vlastně možná bylo dobře,“ krčila rameny.

Další schůzky prý už tak vyvedené jako ta první, o které se v našem videu rozpovídala podrobněji, nebyly. „Žádné rande už mi takhle v paměti neutkvělo. Byly to večeře, kytky, vlastně ani ty moc ne. Že by to bylo něco zásadního, tak to ne. Tímto se tedy omlouvám všem chlapcům, které jsem právě urazila,“ pokračovala a my dodali, že na přímost od ní ostatně mohou být všichni zvyklí. „Jsem upřímná a říkám jenom pravdu,“ přitakala.

Z její upřímnosti ovšem mohou vznikat i problémy, jako když vypouští na sociálních sítích prohlášení směrem k otcům svých dětí. Přesto jí nelituje. „Za vším, co řeknu, si stojím,“ je si jistá Agáta. Hůř už to vnímá její maminka Veronika Žilková (62). „Zrovna včera mi napsala, že už to přeháním a stydí se za mě celá rodina. Ale ona taky občas vypustí věci, že se za ni stydím. Myslím, že to k naší profesi patří a k naší upřímnosti obzvlášť. Myslím si, že proto nás lidi mají rádi. Že si nehrajeme, že je všechno v pořádku a skvělé, ale říkáme to na plnou hubu,“ míní Hanychová.