Jak zjistil Super.cz, Vendula nebyla ani pozvaná. „Domluvili jsme se s Petrem, že v rámci koncertu zpropaguje svoji novou knihu. Vendule jsem to tak také řekl. Myslím, že by nebylo vhodné zvát obě části znesvářené rodiny. Volal jsem jí, vysvětlil a pochopila to,“ řekl nám pořadatel koncertu a majitel divadla Oldřich Lichtenberg.

„Mám korektní vztahy s Petrem i s Vendulou. Doufám, že to tak bude i nadále. Z mé strany to tak vždycky bude, pokud se na mě někdo bude zlobit, už to neovlivním,“ krčil rameny producent, který byl spokojený s tím, jak koncert s hvězdami, jako byli Daniel Hůlka, Marian Vojtko, Bohuš Matuš anebo Jitka Boho a Michaela Gemrotová, dopadl. „Myslím, že se to povedlo, bylo to důstojné, všichni zpívali úžasně,“ uzavřel.