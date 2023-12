„Ta knížka vznikla jako ucelený pohled na tátův život. Je tam vyprávění od protektorátu až po jeho odchod z tohoto světa. Chápu, že všem nemusí být ten příběh příjemný tak, jak jsem ho sepsal, ale to je, pardon, jejich problém. Já vedle toho táty žil a zapsal jsem jenom pravdu. Nic víc jsem si k tomu nepřidával. Když píšete biografii člověka, musíte zapsat všechno. Nebylo to jako v dokumentu, který se jmenoval Šťastná léta a díval jsem se záměrně jenom na ty pozitivní věci,“ uvedl. Ve zmíněném dokumentu, který natočil, Vendula například vůbec nefiguruje.

„Já s ním prožil i smutné časy, měli jsme spolu velmi blízký vztah. Znal jsem jeho pochody a to, jak on přemýšlel o věcech, a to, co prožíval. Jestli má někdo problém, jak píšu o svém tatínkovi, je to jen jeho problém,“ zopakoval. Přitom se nabízí, už vzhledem k času vydání knihy během adventu, určité smíření. K tomu ale evidentně nedojde, aspoň podle Petrovy reakce na náš dotaz.