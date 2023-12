Vendula Pizingerová (51) posledních pár týdnů určitě neprožívala úplně lehce. Syn Karla Svobody se do ní ve své nové knize znovu navážel, ona však dnes místo obrany přes sociální síť popřála svému zesnulému muži.

Byla to velká láska, která skončila tragicky. Karel Svoboda (†68) odešel z tohoto světa dobrovolně, mnozí dodnes přemýšlejí proč, jiní sebevraždu zpochybňují. Faktem je, že v srdci jeho ženy zůstala po odchodu skladatele velká prázdná díra. Po všem, co o Vendule řekl nebo napsal skladatelův syn Petr Svoboda, by možná někteří lidé mohli uvěřit tomu, že muzikantova smrt ji už ani netrápí. Prezidentka Kapky naděje, která v současné době žije ve spokojeném manželství s Josefem Pizingerem, však takovým možným úvahám dala jasnou stopku na svém účtu na sociální síti. K sérii fotografií, na kterých je s Karlem Svobodou, připsala několik upřímných slov.