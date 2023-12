Jeden z nejoblíbenějších českých zpěváků Jan Bendig (29) pokřtil svou knihu, která je jeho osobní zpovědí. „Doufám, že můj příběh bude malou inspirací pro ty, kteří si prošli tím, co já. I když se zdá, že jste v nejstrašidelnějším místě tunelu, tak na tom konci je to světlo a naděje. Doufám, že kniha přinese inspiraci žít dál, normálně, v klidu a s úsměvem,“ svěřil se zpěvák Super.cz.

Honza měl na křtu své knihy Roma Boy svou rodinu i nejbližší přátele. Dorazil po boku svého partnera Lukáše Rejmona , ale také bratra, držitele Českého lva Marsella Bendiga a dokonce své nalezené sestry Kristiny, kterou dali Honzovi rodiče kvůli osobním problémům k adopci. Avšak ji pak kus svého života hledali. To se nakonec po patnácti letech podařilo právě Honzovi ve škole.

Ve společnosti se ukázala také Kateřina Brzobohatá ze skupiny Holki . Půvabná blondýnka sice dorazila v elegantním outfitu, avšak její bíla košile byla natolik rozepnutá, že se jí kvůli výraznému výstřihu snad ani do očí nikdo nepodíval.

Také Honzovy dlouholeté kamarádky ze SuperStar, zpěvačky Monika Bagárová (29) a Markéta Konvičková (29) si nemohly nechat tuhle velkou událost ujít. Markéta vynesla zářivé koktejlové šaty, ve kterých ukázala štíhlé nohy a Monika se zahalila do černých barev, které v kombinaci s koženými i flitrovými svršky vytvořily dokonalý stylový outfit.

Na outfitu si dal záležet i samotný Jan Bendig, který je milovníkem módy. „Je to outfit Debbie Brown, kterou miluji. Říkal jsem si, že to jedinečný den. Venku mám moje dítě a u toho musím být ve zlatě. Jak jinak by měl být ‚Roma Boy‘ oblečený,“ prozradil nám s úsměvem.