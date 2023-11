Jan Bendig (29) se včera cestou na slavičí přenos stal obětí útoku dosud neznámého muže, který na něj vysypal pytel s moukou a počastoval ho rasistickými urážkami. Dnes se zpěvák k incidentu vyjádřil a jeho slova jsou velmi překvapivá.

Zpěvák během přenosu i vystupoval, přesto, že ho incident vykolejil. O celém zážitku se dlouze rozepsal dnes na sociální síti. „Na tenhle večer jsem se neskutečně těšil. Že vynesu na červený koberec tenhle originální outfit a vy ho budete buď milovat, nebo hejtovat. A taky si ho hlavně užiju po celoročním koncertní a hudební makačce. S návrhářkou Debbie Brown jsem tenhle oblek připravoval skoro půl roku a měli jsme z něj obrovskou radost. Ale stalo se bohužel, co se stalo…,“ začal Honza, který se následně rozepsal o tom, že jako pro Roma je jeho postavení ve společnosti složité.

„Furt nenalézám ty správný slova, co k tomu říct. Mrzí mě to. Opravdu moc. To, že celej život musím stále určité lidi přesvědčovat o tom, ať mě neházejí do jednoho pytle a nekoukají na mě skrz prsty, je už někdy psychicky fakt unavující. Nebudu lhát, ale včera mě to chvíli po tom incidentu totálně zlomilo a nevěděl jsem, co si mám myslet a co dělám špatně… Furt se ptám „proč“ ? Snažím se makat, chci být vždy na každého slušný a být inspirací pro ostatní… Ale pak se objeví někdo jako ‚tento‘…ani nevím, jak ho nazvat…a zase mi ukáže, že se prostě vždycky najde někdo, kdo vám to zkazí a zasáhne vás u srdce…,“ popsal smutně Honza, který měl určitě právo člověka, který ho napadl, také počastovat nepěknými výrazy a vzkázat mu něco peprného.

To se ale nestalo. „Měl bych jen jeden vzkaz pro toho dotyčného! Nebudu mu nadávat, i když mě to fakt mrzí a štve. Není to totiž můj styl, a to i díky krásné výchově mých milujících rodičů… Nevím proč jsi to udělal? Proč zrovna já? Možná jsi čekal na někoho jiného a já ti v tom viditelném obleku padl do oka. Možná jsi čekal fakt na mě. Možná si myslíš, že mám v mém mladém věku všechno snadno jen lusknutím prstu. Ale ono to fakt tak není! Mám to v životě taky hodně těžký. Musím neustále někoho přesvědčovat o svých kvalitách, poslouchat předsudky kvůli své barvě pleti a vždy ze sebe vydat oproti ostatním o dvě stě procent víc, abych byl v jejich očích aspoň ‚dobrej‘ ….a spoustu dalšího. Není to snadný a někdy je to fakt unavující,“ napsal a následně dodal větu, kterou dokázal, jak velké má srdce.

„To, co si udělal, byla fakt blbost. Ale jak už jsem psal. Nebudu ti nadávat. Možná někoho následující větou překvapím, ale zvu tě na některý z mých koncertů. Ať vidíš, že nejsem takovej, jakej si asi myslíš… že makám, snažím se v životě něco dokázat a být se pro spoustu mladých lidí, kteří se v životě teprve rozkoukávají, inspirací. Třeba budu i inspirací pro tebe, že to, co jsi udělal, byla fakt blbost a klukovina… Nechci, aby se tahle věc zvrtla v nějaký rasistický podtext a následnou pomstu. Násilí totiž plodí další násilí. A tady na světě je ho už i tak dost. Ukažme lidem, co rádi používají předsudky proti nám, romákům nebo lidem s jinou orientací či národností, že jsme a budeme vždy nad věcí a budeme dělat inspirativní věci, které jednou změní celkové vnímání nás všech…,“ napsal Honza, který nakonec poděkoval za podporu svým příznivcům.