Nejprve se ozval sám Jan Bendig, aby tyto spekulace vyvrátil. Následně sám sebe odhalil útočník, který se měl podle svých slov udat i na policii. „Rád bych se omluvil Janu Bendigovi za to, co proběhlo teď v pátek na Českém slavíkovi. Nebylo to nic osobního, rozhodně to nebyl rasistický útok. Myslím, že žádnou narážku jsi slyšet nemohl, nevím, proč to některá média zveřejňují. Prostě jsem přišel, hodil jsem mouku a byl jsi tam první. Kdokoli by tam byl první. Byl jsem tam o dvacet minut dřív, ale nečekal jsem, že zrovna ty budeš první. Kdokoli jiný by tam byl první, tak se to prostě stane. Musel jsem. Jedná se tam o narušení Českého slavíka všeobecně. Bezpečnost úplně na prd. Omlouvám se a mrzí mě to, vůči tobě,“ uvedl ve svém prohlášení na Instagramu Lukáš Procházka.