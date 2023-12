Všechny tyto informace ale pořádně namíchly fanoušky. Někteří z nich by hrozící diskvalifikaci Česka nebo Aiko velmi rádi uvítali. „Zbytečná soutěž se zbytečnými lidmi, co tvrdí, že jsou zpěváci. Totální kulturní bahno. Podle fotek bych řekl, ze je to soutěž o nejvíc odhalenou pipinu. Hnus,“ napsal jeden z nich pod článkem na Super.cz a lavina hejtů se začala valit jako voda z protržené přehrady. „Nejlépe by bylo, kdyby se ČR této šaškarády, navíc pod silným politickým vlivem, vůbec neúčastnila,“ přidala příspěvek další komentující.