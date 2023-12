„Jenom bych chtěl napsat, že nechci nikoho urazit, ale výsledky Eurovize jsou fakt naprostej joke. To, že to je šaškárna, jsem si myslel vždycky. Ale když se tam vyskytne člověk, co má všechno, talent, zpěv, krásu, ctnost a nesmírnou slušnost, tak to dopadne takhle. Člověk, kterej mohl v týhle soutěži něco změnit, dokázat, a hlavně reprezentovat naši zemi tak, že bychom mávali vlaječkama jak v Naganu, tak to dopadá takhle. Ach jo. Je mi z toho smutno,“ vzkázal organizátorům.