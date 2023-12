Soutěžní písně totiž nemohou být zveřejněné do 1. září, a to ani jejich úryvky. Tato pravidla jsou dostupná na webu Eurovize. Zpěvačka Aiko se ale měla dopustit závažného přestupku. Zmíněnou píseň měla totiž už zahrát před půlrokem na festivalu Evropský svátek hudby v moravské Kopřivnici, tedy konkrétně 23. června.

Za našimi hranicemi se tak strhla obří lavina diskusí, zdali nemá být Česko diskvalifikováno. Ovšem tak dramatické by to nemuselo být. Podobné skandály se staly už v minulosti v jiných zemí. Diskvalifikována nebyla nakonec celá země, ale daný interpret, za kterého na Eurovizi byl následně vyslán umělec, který skončil na druhém místě. V tomto případě by Česko reprezentovala zpěvačka Elly a zazpívala by svou píseň The Angel's Share.