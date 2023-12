Natáčení filmu Perinbaba a dva světy ovšem trvalo tak dlouho, že než se dostal do kin, Darija se stihla proslavit jinak. Právě ve „dvojce“ slavné Perinbaby ji Juraj Jakubisko obsadil do role Zubaté. A v té má k načančané hvězdě tanečního parketu, která svůdně vlní boky do rytmu hudby, pěkně daleko! V otrhaném hábitu, s dlouhou zrzavou hřívou, strašidelnou kosou a umělými šedými zuby by krásnou Dariju asi poznal málokdo.