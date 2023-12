Kontroverzní influencerka Adéla Pulcová, známá jako Shopaholicadel, momentálně hledá byt, kde by žila společně se svým přítelem. Zatím nájem nesehnala a bydlí v hotelu.

Dokonce byla ochotná se odstěhovat i zpátky do Ústí nad Labem, odkud pochází. Kvůli hledání bytu se shodou náhod dostala i do telefonického kontaktu s Agátou Hanychovou (38).

„Já jsem se Shopaholicadel mluvila, protože Shopaholicadel bydlí v Ústí nad Labem, kde můj přítel pronajímá byty, a Shopaholic mu volala, že by si od něj chtěla pronajmout byt. Já jsem si včera hrála na makléřku a brala jsem mu telefony, takže jsem mluvila se Shopaholicadel, která mi říkala, že se nemusím bát, že nebude házet žádná zvířátka z okna, jako to dělala v předchozích bytech, ale že by opravdu chtěla byt, protože nemá kam jít,“ řekla Hanychová v pořadu Super.cz Agáta a Vincent: Taky názor.