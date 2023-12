Pokud jde o svatbu, tak se do ní snoubenci zatím nehrnou, avšak je možné, že do roka a do dne proběhne. „Zatím se nepřipravujeme, necháváme to na příští rok a uvidíme,“ řekl Honza Super.cz.

Zato Adéla už má doma svatební šaty, které si koupila z druhé ruky, a dokonce už má i vysněnou lokaci veselky. „Šaty už mám doma, tenkrát jsem je viděla na jedné stránce za tisíc korun, líbily se mi a koupila jsem si je. Kytici bych chtěla z tulipánů. Co se týče lokality, tak by se mi líbil Karlštejn, ale je to drahé,“ svěřila se i s tím, že aktuálně řeší další starosti ohledně stěhování se do nového bytu. „Řešíme stěhování, jde o to, že už nechci platit tak drahý nájem,“ dodala influencerka.