Kdo by čekal, že si Radka Třeštíková dá po takové reakci od podobných fotek delší pauzu, ten by se pletl. Naopak. Hned další obrazový příspěvek spisovatelky obsahuje kromě jiných i fotografii, na které stojí do půl těla svlečená. „Monitoruji svou vánoční náladu,“ napsala ke snímkům. A série, kde se objevují i spisovatelčina selfie, nohy focené ve vaně se sněhem nebo téměř složené puzzle, sklidila úspěch.