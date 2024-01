Karlos „Terminátor“ Vémola (38) má za sebou těžkou prohru. V zápase pod křídly organizace Oktagon MMA ho totiž porazil Samuel „Pirát“ Krištofič, kterému se to povedlo hned v první minutě na KO.

„Je to nádherný pocit. O to nádhernější, že jsme se na tohle připravovali. Předpovídal jsem to, jsou lidé, kteří se mi smáli, a dnes večer se můžu smát já,“ svěřil se Samuel Krištofič pro Super.cz krátce po krásné výhře.

K zápasu se po odmlce vyjádřil také Karlos Vémola, který krátce po zápasu opustil místo konání.

„Možná je na čase si uvědomit, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu čas nezastavíš. Nechávám mladý kluky, aby mě porazili, což by se kdysi dávno nikdy nestalo. Tím samozřejmě nechci upírat výkon Pirátovi, který se na rozdíl od jiných zápasů se mnou nelekl. Tak si dal do hlavy, že mě v prvním kole knokautuje, až se mu to povedlo. Velká gratulace a respekt tomu, že nastoupil a předvedl takový výkon,“ řekl úspěšný český MMA bijec, který svou kariéru určitě nechce ukončit dvěma prohrami v řadě.

„Jsem přes třicet let v kombatových sportech a určitě to nechci zakončit dvěma prohrama. Bohužel lidi si nepamatují, co jste dělali, ale jak jste skončili. Čas běží, věk letí a poslední boj chci rozhodně vyhrát. Jestli svou reputaci a kariéru chci zachránit, tak v červnu vyhraju. Mám půl roku na to, abych s tím něco udělal a zakončil kariéru se vztyčenou hlavou,“ dodal Karlos Vémola, který by měl ukončit kariéru už v červnu, kdy se utká v „odvetě století“ s Attilou Véghem.