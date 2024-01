„Je to nádherný pocit. O to nádhernější, že jsme se na tohle připravovali. Předpovídal jsem to, jsou lidé, kteří se mi smáli, a dnes večer se můžu smát já,“ svěřil se Samuel Krištofič pro Super.cz krátce po krásné výhře.

Je to už nějaká doba, co mezi Samuelem a Karlosem probíhal spor. Vémola o něm dokonce po jedné z výher řekl, že je „falešný šampion“. Avšak zlou krev v sobě Pirát už nějakou dobu nenosí.

„Od té doby, co mám dítě, tak jsem klidnější a rozvážnější. Nejsem tak egocentrický, jako když jsem byl mladší. Neměl jsem v sobě žádný hněv a nenávist. Myslím si, že je to špatně, když se do toho bere i to srdce, tak se člověk nedokáže soustředit,“ řekl známý bijec, který se má navíc dle exkluzivních informací Super.cz už za pár týdnů objevit v další řadě reality show Survivor. Své působení nám Pirát nepotvrdil, avšak slova o dobrodružství mohou hovořit za vše.