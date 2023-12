„Nikdy o sobě nepochybujte,“ řekl Pirát po své velké výhře. „Cítím se jako v sedmém nebi, desetitýdenní tvrdá dřina se vyplatila, a to je ten nejkrásnější pocit. Někdy to prostě nevyjde, když tomu dáš všechno, a nedopadne to. Ležíš na zemi a ani nevíš, co se stalo. Tak vypadal můj poslední zápas před Karlosem. Měl jsem chuť všechno zabalit, deprese, demotivace a teď je to přesně naopak. Nakopl jsem se a dokázal si, i všem ostatním, že stále dokážu vyhrávat. A to mě těší,“ podotkl.