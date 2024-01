Vítězství Pavlovičové a Vodičky ve StarDance bylo velmi nečekané. „Dojde nám třeba za měsíc, co se stalo, protože my jsme to opravdu nečekali. Očekávali jsme, že tu soutěž opustíme mezi prvními,“ řekl Super.cz Vodička. S Pavlovičovou prý bude tančit i nadále. „Máme nabídky, hrozně se na to těšíme, chodily od začátku StarDance, krásně to tak bude pokračovat dál,“ nechala se po vítězství v soutěži slyšet Pavlovičová.