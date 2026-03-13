Článek
Ještě na začátku února ochotně pózoval se svojí novou přítelkyní. S mladou herečkou Jindřiškou Hanušovou tehdy Marek Lambora (30) vyrazil na premiéru animovaného filmu Velrybí píseň do kina Lucerna.
Od té doby, co se s dcerou oblíbeného herce Miroslava Hanuše dal dohromady, jako by se Marek celý rozzářil. Změnil i přístup k médiím a s úsměvem se rád postavil před fotoaparáty.
Proto nás překvapilo, že když dorazil v dámském doprovodu na premiéru muzikálu Ledové království do Hudebního divadla v Karlíně, opět to byl ten starý zasmušilý Marek a bleskům fotoaparátů se vyhýbal.
Poté se vymluvil na to, že se necítil ve své kůži a pálily ho oči. Dokonce v hledišti vytáhl i oční kapky a do oka si nakapal. Důvod byl ale možná ještě jiný. Na první pohled nám totiž připadalo, že do divadla přišel se svojí láskou Jindřiškou.
Slečna, s níž dorazil a usadil se s ní do publika, byla ale jen stejný typ. Na rozdíl od Hanušové má na tváři jednu větší pihu. Podle všeho jde o dceru jiného známého herce Antonína Procházky Viktorii. Takže Marek možná jen nechtěl, aby vznikly nějaké spekulace.